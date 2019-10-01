السعودية تبدأ حملة لحماية نسائها من خطر كبير

وتعمل وزارة الصحة على تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو أحد أكثر أنواع المرض الخطير انتشارا في المملكة.

وحسب "العربية.نت"، تم تسمية الحملة باسم "لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن".

وأكدت وزارة الصحة أن 55 % من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة "تعتقد السيدات أن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض".

وتهدف الحملة إلى تشجيع النساء من عمر 40 عاما على الكشف المبكر، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى والتى تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95 %.