"كل الخيارات مفتوحة"... الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر إسرائيل

غزة– سبوتنيك. وأكد مزهر، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الخيارات مفتوحة في حال تطور الأمور إلى الأسوأ.

وقال مزهر إن "إسرائيل تمارس أبشع وسائل التعذيب والقهر ضد الأسير سامر العربيد، والمعلومات التي تتوافد تؤكد صموده وعدم تقديم أي اعتراف".

© AFP 2019 / Mahmud Hams Advertisements

وأوضح مزهر أن إجراءات المخابرات الإسرائيلية لانتزاع اعترافات منه فشلت، لكن الوضع الصحي للأسير صعب جدا، حسب المعلومات التي نقلها المحامي، حول ظروفه وأوضاعه الصحية".

وتابع: "المناضل سامر العربيد يتعرض للتعذيب وعملية القتل الممنهج. هناك خطر على حياته من جميع الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية والمصريين والمؤسسات الدولية، لإنقاذ حياته. نحمل الاحتلال المسؤولية، ولا يمكن، في حال تعرض حياته للخطر، أن يمر الأمر، بدون ردود من المقاومة والجبهة الشعبية".

والأحد الماضي، طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، السلطات الإسرائيلية، بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني، سامر العربيد (44 عاما)، الذي تعرض للتعذيب خلال التحقيق ونقل إلى المستشفى في وضع صحي حرج، بالتزامن مع الكشف عن المزيد من الانتهاكات التي رافقت عمليتي الاعتقال والتحقيق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة "سما".