مصر تتسلم ثاني طائرة من طراز إيرباص "إيه 220 - 330 "

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القاهرة– سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن شركة مصر للطيران، أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أحمد عادل عن "وصول الطائرة الثانية من طراز إيرباص " إيه 220 -330" قادمة من مصنع ميربل بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران لتحديث أصولها".

وأضاف عادل أن "هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية، خلال الفترة القادمة بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران وقد نالت الطائرة الأولى من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها".

وتسلمت مصر الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من نفس الطراز قبل أسابيع، وتتسلم مصر باقي الطائرات المتعاقد عليها على دفعات متتالية حتى 2020.