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© AFP 2019 /
وأضاف عادل أن "هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية، خلال الفترة القادمة بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران وقد نالت الطائرة الأولى من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها".
وتسلمت مصر الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من نفس الطراز قبل أسابيع، وتتسلم مصر باقي الطائرات المتعاقد عليها على دفعات متتالية حتى 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتسلم ثاني طائرة من طراز إيرباص "إيه 220 - 330 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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