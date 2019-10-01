قايد صالح: العصابة لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط

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وأفادت جريدة "النهار" الجزائرية ، بأن قايد صالح أوضح أن هذه العصابة لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط لها، حسب تعبيره.
وأضاف الفريق قايد: "إن المؤسسة ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وباسم القانون، وأن أحرار الجزائر لن يسمحوا بعبث هؤلاء الشرذمة بمستقبل الأمة".
كما أكد رئيس الأركان الجزائري أن من يحاول عرقلة المسار فقد ظلم نفسه لأن الشعب اتخذ قراره.
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
كان رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، قد أكد في وقت سابق، أن تعيين سلطة لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل، يؤكد عدم وجود طموحات سياسية لدى الجيش.
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