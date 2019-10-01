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وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن ذلك جاء ردا على احتجاجات المعلمين التي قد شارك فيها آلاف المعلمين، وذلك بسبب رفض الحكومة الأردنية رفع أجورهم مما أدى لحدوث خلل في العملية التعليمية.
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وقد كان بدأ المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف، لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية الأردنية تتخذ إجراءات بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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