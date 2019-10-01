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وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لم تنظر في طلب الإفراج بسبب إضراب القضاة الأسبوع المنقضي وقررت تأجيل الجلسة ليوم غد الأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم.
يذكر أنه تم إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم أغسطس /آب الماضي، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" على خلفية تهم فساد وشبهات غسيل أموال.
© REUTERS / Zoubeir Souissi
وكان حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي نبيل القروي، قال إنه من المرتقب النظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي، الذي يخوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، اليوم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أنه "بعد رفض كل الطعون المقدمة بشأن الجولة الأولى من الانتخابات على مستوى الاستئناف، أصبح نبيل القروي المنافس الرسمي للمرشح الثاني قيس سعيد، وهو ما يتطلب الإفراج عنه لخوض الانتخابات".
وأوضح أنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل غياب مرشح، وأن مسألة إضراب القضاة في تونس لا يمثل إشكالية، خاصة أن القضاء يعمل على القضايا المستعجلة، وأن بعض الجلسات المستعجلة عقدت، الأسبوع الماضي، وأن الإفراج عن المتهمين تعد من القضايا المستعجلة.
واستطرد: " الإضراب لا يجب أن ينظر إليه على أنه حجة مقبولة فيما يتعلق بقضية القروي".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... جلسة استثنائية للنظر في مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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