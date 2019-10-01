القحطاني حارسا جديدا للملك سلمان

وقالت وسائل الإعلام إن "رئاسة الحرس الملكي قررت، اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم"، الذي قتل في حادثة صدمت المجتمع السعودي.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص اعتباراً من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.
وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.
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