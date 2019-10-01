المركزي السوري: سنشرف على تنفيذ مبادرة دعم الليرة

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سوريا المركزي غيث علي، أن المصرف يرحب بمبادرة قطاع الأعمال ومساهمة الفعاليات الاقتصادية من مصدرين وتجار وصناعيين ومستوردين فيها والهادفة لدعم الليرة وبأي مبادرة مماثلة تصب في دعم الاقتصاد الوطني.

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ولفت علي إلى أن المبادرة تقتضي قيام قطاع الأعمال من مصدرين وتجار ومستوردين وصناعيين بإيداع الأموال بالقطع الأجنبي "الدولار الأمريكي" من فائض أموالهم الإدخارية في حساب خاص بهذه المبادرة لدى المصرف التجاري السوري وفروعه بالمحافظات كافة وذلك تحت إشراف المركزي.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أهمية مبادرة "عملتي قوتي" التي أطلقها اتحادا غرف التجارة والصناعة السورية، معتبرا أن لها دورا وأثرا في في تعزيز سعر صرف الليرة.

ونوه رئيس الغرفة إلى أهمية الاجتماع الذي عقد أمس الأول في فندق الشيراتون بدمشق الذي عقد بوجود حاكم مصرف سوريا المركزي وممثلي اتحادي غرف التجارة والصناعة ورجال أعمال تمهيدا لانطلاق المبادرة من خلال إيداع مبالغ نقدية بالدولار في الحساب الخاص بالمبادرة من قبل رجال الأعمال بهدف إحداث أثر إيجابي في تعديل سعر الصرف ورفع قيمة الليرة السورية في السوق الموازية.