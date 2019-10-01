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ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سوريا المركزي غيث علي، أن المصرف يرحب بمبادرة قطاع الأعمال ومساهمة الفعاليات الاقتصادية من مصدرين وتجار وصناعيين ومستوردين فيها والهادفة لدعم الليرة وبأي مبادرة مماثلة تصب في دعم الاقتصاد الوطني.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أهمية مبادرة "عملتي قوتي" التي أطلقها اتحادا غرف التجارة والصناعة السورية، معتبرا أن لها دورا وأثرا في في تعزيز سعر صرف الليرة.
ونوه رئيس الغرفة إلى أهمية الاجتماع الذي عقد أمس الأول في فندق الشيراتون بدمشق الذي عقد بوجود حاكم مصرف سوريا المركزي وممثلي اتحادي غرف التجارة والصناعة ورجال أعمال تمهيدا لانطلاق المبادرة من خلال إيداع مبالغ نقدية بالدولار في الحساب الخاص بالمبادرة من قبل رجال الأعمال بهدف إحداث أثر إيجابي في تعديل سعر الصرف ورفع قيمة الليرة السورية في السوق الموازية.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي السوري: سنشرف على تنفيذ مبادرة دعم الليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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