دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات: AutoResponder لأتمتة أو الرد التلقائي على الرسائل المباشرة في إنستجرام © Tech World قدمت بواسطة

أصبحت إنستجرام الشبكة الاجتماعية المُصوّرة الأولى والمفضلة بين المستخدمين، والتي تضم أكثر من مليار مستخدم اعتبارًا من مايو هذا العام.

ونظرًا لعدد المستخدمين الهائل، أصبحت إنستجرام طريقة شائعة للشركات لجذب عملاء جدد والتفاعل معهم، كما ويوجد المجموعات الخاصة من “المؤثرين”.

وغني عن القول، إن الخدمة تُعدّ عمل جاد بالنسبة للكثيرين، ويمكن لكل شركة أن تستفيد من الأدوات التي يمكنها أتمتة بعض مهام سير العمل.

أحدث هذه الأدوات، هو تطبيق AutoResponder for Instagram والمتاح حصرًا لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي.

وباختصار، يأتي هذا التطبيق الجديد لأتمتة أو الرد التلقائي للرسائل المباشر “DM” في إنستجرام، مما يتيح الحفاظ على التفاعل مع العملاء أو مع المستخدمين.

بمعنى آخر، يُتيح لك تطبيق AutoResponder for Instagram الرد على الرسائل المباشرة “Instagram Direct”برسائل مخصصة خاصة بك.

Advertisements

كما وهناك عدد قليل من إعدادات التخصيص المتاحة، مما يسمح لك بتعيين عوامل التصفية الخاصة بك على الرسائل التي تريد الرد عليها. بحيث يمكنك إما اختيار الرد على جميع الرسائل، أو الرسائل التي لها بعض التشابه مع القاعدة والتي قمت بتعيينها سابقًا، وحتى هناك خيار لتصفية الردود على الرسائل الفردية فقط أو رسائل المجموعة أو كليهما.

كما ويمكن للتطبيق تضييق نطاق الردود ليتم إرسالها فقط لجهات اتصال محددة، أو لا يتم إرسالها إلى جهات اتصال محددة.

الإتاحة والاشتراك

أخيرًا، كل ما سبق متاح في النسخة المجانية من التطبيق، ولتوسعة الوظائف عليك الترقية إلى الإصدار المدفوع، والذي من خلاله ستحصل على ميزات مثل الردود المتعددة في قاعدة واحدة، وميزات الذكاء الاصطناعى مع Dialogflow.com، والتكامل مع تاسكر لمزيد من براعة الأتمتة وأكثر من ذلك.

تحميل تطبيق AutoResponder على أندرويد.

التدوينة جديد التطبيقات: AutoResponder لأتمتة أو الرد التلقائي على الرسائل المباشرة في إنستجرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.