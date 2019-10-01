فرنسا تدعم السودان وتدعو لرفع اسمه من قوائم الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للسودان في مرحلته الانتقالية، ومطالبة الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما دعا تحالف «نداء السودان»، إلى تحقيق السلام الشامل، وإنهاء نظام الإخوان السابق، ووضع خطة شاملة لإصلاح القطاع الأمني وبناء جيش وطني يعكس المصالح الوطنية.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك أمس الاثنين، إن لقائي رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك يعتبر صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن تحقيق السلام مع المعارضة في دارفور مهم جداً لاستقرار السودان، بجانب تصحيح الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الحكومة الانتقالية في السودان تواجه تحديات، وأعباء كبيرة خلال الفترة الراهنة، وبلاده ستطالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشدد ماكرون على أن السودانيين يستحقون العيش في سلام وأمان وهذا يتحقق فقط من خلال الحوار، وإنهاء الصراعات التي أشعلها النظام السابق.

وألمح ماكرون إلى أن فرنسا ستحتضن مؤتمراً دولياً لجذب الاستثمارات إلى السودان، وستخصص 60 مليون يورو لمواكبة المرحلة الانتقالية ودعم اقتصاد السودان، مشيداً بشجاعة الشباب السوداني الذي تظاهر سلمياً لتحقيق تطلعاته.

من جانبه، أعرب حمدوك عن تقديره للدعم الفرنسي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

شاهد الفيديو: ماكرون: سنقدم الدعم للسودان لتحقيق السلام

مقدم من Sky News Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي حمدوك: السودان يتطلع للإسهام في بناء الأمن العالمي أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى الساحة الدولية. وأكد رغبة بلاده في الإسهام في بناء السلام والأمن العالميين. سكاي نيوز عربية

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وقال : «ما حصل في السودان هو تغيير عميق، وأن السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي».من جهة أخرى، دعا تحالف «نداء السودان»، إلى تحقيق السلام الشامل، وإنهاء نظام الإخوان السابق، ووضع خطة شاملة لإصلاح القطاع الأمني وبناء جيش وطني يعكس المصالح الوطنية.

وأنهى «نداء السودان» ، أمس، اجتماعات لمجلسه القيادي، عقدت في مدينة «العين السخنة» المصرية.

وأّمن الاجتماع على دعم العملية التفاوضية بين الحكومة وحركات النضال المسلح، بصورة تُفضي لسلام شامل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ومعاش الناس.

ووضع الحلف ضمن أجندة السلام الشامل ملفات إنفاذ الوثيقة الدستورية، وإصلاح القوات النظامية، ومحاكمة رموز النظام البائد،وتصفية دولة التمكين التي أسسها نظام الإخوان، وإعادة النظر في قانون العمل الطوعي، بجانب إعادة المفصولين لدواعٍ سياسية.

ونادى البيان الختامي الحكومة بالاضطلاع بأدوارها في حفظ الأمن، ومنع التفلتات.

وحول الهيكلة الداخلية للتحالف، قال البيان إن الاجتماعات قبلت الاستقالة التي قدمها الإمام الصادق المهدي من رئاسة التحالف.

إلى ذلك، وصفت قوى التغيير اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بزعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في باريس بأنه خطوة إيجابية نحو السلام، على الرغم من إعلان الحركة بأن اللقاء كان شخصياً.

وقال القيادي بقوى التغيير محمد ضياء الدين بأنه لا يمكن تجريد حمدوك من صفته العامة كرئيس للوزراء، وذلك بحكم القضايا التي تمت مناقشتها، وتوقع أن يكون للخطوة ما بعدها من لقاءات مع الحكومة الانتقالية ومكوناتها السياسية والعسكرية والمهنية.

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