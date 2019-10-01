شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء جدد للأردن يؤدون اليمين القانونية أمام الملك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى اليمين القانونية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم، الثلاثاء، عدد من السفراء الجدد، بمناسبة تعيينهم سفراء للمملكة لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، فقد أدى اليمين كل من مكرم القيسي سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية، وماجد القطارنة سفيرا لدى كندا، وعاهد سويدات سفيرا لدى الجمهورية الهيلينية، وماهر الطراونة سفيرا لدى الجمهورية التونسية، وسفيان القضاة سفيرا لدى جمهورية رومانيا، و"محمد مصطفى" التل سفيرا لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وخالد القاضي سفيرا لدى الاتحاد الكونفدرالي السويسري، وسامي غوشة سفيرا لدى جمهورية أذربيجان. وحضر مراسم أداء اليمين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
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