شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ "يوم المسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال بـ«يوم المسن العالمي 2019» والذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، وذلك عبر تنظيم أنشطة تنموية واجتماعية تُحفز مختلف الشرائح المجتمعية، الأسرة وطلبة المدارس والمتطوعين من أفراد المجتمع وسواهم، للتواصل والتفاعل مع كبار المواطنين ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وتنظم وزارة تنمية المجتمع مجموعة من البرامج والفعاليات موزعة على 4 أسابيع، تبدأ اليوم وتتواصل حتى نهاية الشهر، في مراكز التنمية الاجتماعية الـ10 التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

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وقالت حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية: «إن احتفال الوزارة عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها والمنتشرة في شتى إمارات ومناطق الدولة، بيوم المسن العالمي، يترجم أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تعكس جهود القيادة الرشيدة في مجال التنمية والتمكين وتفعيل جوانب الحياة النشطة لكبار المواطنين على مستوى المجتمع.

لافتة إلى حرص الوزارة على إشراك مختلف أفراد الأسرة وفئات المجتمع، احتفاءً بالكبار الذين خصّتهم السياسة الوطنية بالأولوية المجتمعية والتقديرية، انطلاقاً من قناعة التشبّث بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي، وتتوارثها الأجيال أباً عن جد».