شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين: التحريض الخارجى والإسلام السياسى أهم أسباب انتشار الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام ووزير الإعلام، الدكتور نبيل يعقوب، أن التحريض الخارجى والإسلام السياسى من أهم أسباب انتشار وتطور الإرهاب فى الفترة الماضية.

وقال يعقوب - خلال منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربى والأفريقى اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إن الإسلام السياسى يعمل على استقطاب مجموعات شبابية وتحريضها على القيام بعمليات إرهابية، مما أدى إلى تشويه صورة الإسلام.

وأضاف أنه لابد من اتخاذ موقف عربى موحد تجاه التدخلات الخارجية التى كان لها تأثيرا سلبيا على تقدم و تطور الشعوب العربية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالشباب لتجنب تجنيدهم من الجماعات المتطرفة.

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ومن جانبه، قال وزير خارجية مالى الأسبق ورئيس مفوضية نزع السلاح وتسريح القوات، الذهبى سيد محمد، إن مالى مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية تعانى من ظاهرة الإرهاب، موضحا أن التعامل العسكرى ليس هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الآفة و لكن لابد من وجود حوار و توعية الشباب بمخاطر الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة حل الأزمات التى تواجه بعض الدول وفى مقدمتها الفساد، لتحقيق حياة عادلة للشعوب، وكذلك الاهتمام بمحاور التنمية ومواجهة الفقر.