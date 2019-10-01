محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبى التقديرية لخدمة المجتمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (17) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبى التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة ضاحي خلفان تميم. وحسب موقع الرؤية السعودى، يضم المجلس فى عضويته كلا من عبدالله خليفة المري نائباً للرئيس، وأحمد محمد بن حميدان، وأحمد حمدان بن دلموك، ومنصور بن عبيد الشيخ، وأمين عام الجائزة، إضافة إلى ممثلين عن كل من: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. على أن تتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها من قبل مسئوليها.

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