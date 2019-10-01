شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يلتقى مسؤولًا بريطانيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، فى بيروت، اليوم، موفد رئيس الحكومة البريطانية للشؤون التجارية البريطانى اللورد ريتشارد ريسبى. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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