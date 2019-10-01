سفير السعودية لدى السنغال يقدم أوراقه سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية الرأس الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسرى، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الرأس الأخضر إلى وزير التجارة والصناعة اليكسندر منتريو، نيابة عن وزير خارجية الرأس الأخضر. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعرب وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، عن شكره العميق للمملكة على ما تقدمه من مساعدات لتنمية وتطوير البنيية التحتية لجمهورية الرأس الأخضر. كما جرى استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الرأس الأخضر، وسبل تطويرها فى مختلف المجالات.

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