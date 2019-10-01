شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى : ندرس تفاصيل تحالف حماية الملاحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اكد نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله الیوم الثلاثاء ان الكویت ستعلن عن موقفھا الرسمي من التحالف الدولي لحمایة الملاحة الدولیة في منطقة الخلیج العربي بعد الانتھاء من دراسة تفاصیل التحالف.
وقال الجارالله في تصریح صحفي عقب مشاركتھ في افتتاح ندوة "جھود الكویت لرعایة كبار السن" ان الكویت شاركت في اجتماعات
(المنامة) و( تامبا) والمتعلقة في اطار تحالف لحمایة حریة الملاحة الدولیة في الخلیج العربي مؤكدا مواصلة الكویت المشاركة في اي
اجتماعات في ھذا الاطار.
واضاف ان الكویت لم تعلن رسمیا الموقف من الانضمام من ھذا التحالف "ولكن الممارسات العملیة تؤكد ان الكویت لیست بعیدة عن ھذا
التحالف".
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