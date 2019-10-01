شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الإيرانى يرحب برغبة ولى عهد السعودية فى الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء إنه يرحب بما نقل عن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من رغبة في حل القضايا مع إيران بالحوار.

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وكان ولي العهد السعودي قد قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بالقضايا مع إيران وذلك في حديث أدلى به لبرنامج (60 دقيقة) على شبكة سي.بي.إس التلفزيونية يوم الأحد.

ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن لاريجاني قوله "نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار... أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران".