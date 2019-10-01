شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص عمرة لكل أهالى ضحايا حريق مستشفى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العزيز العميريني السفير السعودي بالجزائر، رسالة المملكة السعودية، فى تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرقي الجزائر مما أدى إلى وفاة 8 رضع، فى تغريدة له نشرها على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، وفقًا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال السفير في تغريدته:على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتى راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان".

كان حريق بمستشفى بالجزائر، تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق، فى حين تم إنقاذ 76 شخصا.