شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ومحمد بن زايد يهنئون رئيس نيجيريا بذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس محمد بخارى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد بخاري.

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