شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الجديدة لسفر مواطنى الإمارات إلى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيوزيلندا أنه اعتبارا من اليوم الموافق الأول من أكتوبر 2019، يتعين على حاملى جوازات السفر الإماراتية الراغبين فى زيارة نيوزيلندا لفترة قصيرة الحصول على تصريح سفر إلكترونى صادر عن دائرة الهجرة فى نيوزيلندا والذى يسرى لعدة زيارات لمدة تصل إلى عامين وأنه سيسهل عملية الوصول للحدود.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل 72 ساعة من سفرهم عبر الإنترنت.

وتبلغ تكلفة طلب تصريح السفر الإلكتروني 9 دولارات نيوزيلندي على كل من تطبيقات آي أو إس وتطبيقات أندرويد المجانية أو 12 دولارا نيوزيلنديا إذا تم تقديم الطلب عبر الإنترنت.

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ويدفع مقدمو الطلب رسوم ضريبة الزوار الدولية والحفاظ على السياحة التي تبلغ قيمتها 35 دولارا نيوزيلنديا عند دفع قيمة تصريح السفر الإلكتروني.

وأوضحت السفارة النيوزيلندية أنه يتعين على المسافرين الإماراتيين الذين يعبرون مطار أوكلاند الدولي خلال رحلتهم إلى مكان آخر التقدم بطلب للحصول على تصريح إلكتروني للعبور من دائرة الهجرة في نيوزيلندا.