شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة جائزة الإعلام السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي تشكيل مجلس إدارة الجائزة الذي سيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة وضمان استقلالها وتطبيق المعايير المهنية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

وقال رئيس هيئة الجائزة محمد فهد الحارثي : إن المجلس يتشكل من الكاتب سمير عطا الله, ووزير الاعلام الكويتي الأسبق سامي النصف, ورئيس تحرير جريدة عكاظ الأسبق الدكتور هاشم عبده هاشم, والكاتبة الدكتورة خيرية السقاف, والكاتبة الدكتورة فاتن شاكر, ومدير قناة ام بي سي في المملكة محمد التونسي, والمستشار الثقافي لحكومة دبي ومدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الثقافية الدكتور جمال بن حويرب, ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان, والدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى, والدكتور عثمان الصيني رئيس تحرير جريدة الوطن, ومحمد فهد الحارثي.

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وأضاف: أن المجلس، الذي تم تشكيله بموافقة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، سيكون له دور إشرافي على الجائزة وفروعها، وهو المظلة التي تعنى بالخطوط العريضة لسياسية الجائزة.

وأوضح أن التحكيم مستقل إذ تم وضع لجنة مستقلة لكل فرع من فروع الجائزة تتولى تقييم المواد المرشحة حسب معايير الجودة والتميز والابتكار.