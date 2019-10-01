أطباء أتراك يقدمون خدمات صحية لأيتام في أعزاز السورية

أعزاز/ الخليج 365

قدّم أطباء أتراك، خدمات صحية في دار للأيتام ومركز للأمراض العقلية بمدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب السورية.

جاء ذلك بالتعاون بين هيئة الإغاثة الإنسانية التركية والرابطة الدولية للأطباء ومديرية الصحة في ولاية كليس التركية.

وعاين 3 أطباء أتراك، أسنان المقيمين في دار الأيتام ومركز الأمراض العقلية، وقاموا بمعالجة الذين يشتكون من آلام في أسنانهم.

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واستفاد 125 يتيما و25 من المرضى المقيمين في مركز الأمراض العقلية، من الخدمات الصحية المقدّمة.

وقال الطبيب مصطفى جاغيران، إنه جاء مع زملائه إلى أعزاز بهدف مساعدة المحتاجين وتقديم خدمات طبية للذين يعانون من أمراض في أسنانهم.

وتابع قائلا: "نحن كأطباء تركيا نقف إلى جانب إخوتنا السوريين، ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم".



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