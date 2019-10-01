الحشد الشعبي يعتبر اتهام عبد المهدي لإسرائيل ضوء أخضر لـ"الثأر"

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

اعتبر قيادي في الحشد الشعبي، الثلاثاء، أن إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ضلوع إسرائيل بقصف مقرات الحشد، "ضوءًا أخضرًا لأخذ الثأر".

وكتب أبو آلاء الولائي، الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" المنضوية ضمن الحشد الشعبي، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "إعلان عبد المهدي بوقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر".

ومساء الإثنين، اتهم رئيس الوزراء العراقي، للمرة الأولى، إسرائيل مباشرة، باستهداف مواقع لـ"الحشد الشعبي" في البلاد مؤخراً.

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وقال عبد المهدي في مقابلة مع قناة الجزيرة "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير أن إسرائيل من قامت بذلك".



وأضاف: "الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".



وتعرضت مواقع عسكرية عدة تابعة للحشد إلى قصف من قبل طائرات مسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون اتهامات رسمية عراقية لأي طرف حتى تصريحات عبد المهدي.

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