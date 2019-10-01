عام على مقتله.. مغردون يتفاعلون مع تغريدة لنجل خاشقجي

الرياض/ الخليج 365- تغريدة "صلاح" تضمنت ملصقا يهاجم من يتحدث عن والده ويؤكد ثقته المطلقة بالقضاء والقيادة السعودية

- معارضون يرون أن نجل خاشقجي "مجبر" وتعرض لـ"ضغوط" لوضع الملصق على حسابه دون تعليق للآن منه

- مؤيدون لولي العهد اعتبروا أن نجل خاشقجي "ألجم المتربصين" وأطلقوا هاشتاغ يحمل المعنى ذاته

- يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى حلول عام على مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول دون العثور على جثته أو محاكمة قاتليه

تفاعل مغردون على منصة "تويتر"، مع تغريدة أطلقها صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل قبل عام داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، تضمنت ملصقًا به كلمات تهاجم من يتحدث عن والده وتؤكد ثقته المطلقة في القضاء والقيادة السعودية.

وأشاد بالتغريدة مغردون مؤيدون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ينفي عادة علمه بمخطط خاشقجي أمام اتهامات تواجهه بالمسؤولية عن مقتله، واعتبروا أن صلاح "ألجم المتربصين"، وأطلقوا هاشتاغ (وسم) يحمل المعنى ذاته.

ومساء الإثنين، غرّد صلاح خاشقجي المتواجد بالسعودية عبر حسابه على تويتر، بوضع ملصق يتحدث عن رفضه استغلال قضية والده للنيل من الوطن والقيادة، مشددا على "مطلق الثقة" في القضاء وإخلاصه لله ثم للوطن والقيادة.

** تغريدات تتحدث عن "ضغوط"

وعلى التغريدة علق الحساب الموثق لـ "معتقلي الرأي" المناصر لسجناء السعودية عبر تويتر: "المطالبة بمحاسبة قتلة خاشقجي حق لجمال خاشقجي ولذكراه، قبل أن يكون حقاً لعائلته، ولا ينبغي بأية حال التنازل عن ذلك الحق".

وقال حساب "Ibrahim Abu Awwad"، غاضبا من التغريدة: "لا تبع دم والدك يا صلاح"، مذكرا إياه بـ"مسؤولية بن سلمان عن مقتل والده"، وهو اتهام عادةً ما ينفيه ولي العهد.

بينما تفهّم حساب بعنوان "Amalmoursy84" التغريدة، ملحمًا لـ"ضغوط" على نجل خاشقجي قائلا: "معذور.. طول ما أنت جوّه (داخل السعودية) عندهم لازم (لابد) تقول كده (هذا) وإلا تلقى نفس مصير والدك رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى".

وأيّده في ذلك حساب "Bouazzaoui Ahlèm": "الله يحسن عونكم يا وليدي، بعد قتله يرغمونك على نشر مثل هذا الكلام".

وأضاف: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أخذت صورة للورقة التي بعثوا لك بها ونشرتها أحببت أم كرهت. يا الله كم هو موقف صعب".

وعلى طريق التأييد ذاته، قال حساب بعنوان "Mohammed Al-Buainain": "ليس هناك عاقل يصدق أن كلام كهذا يصدر من ابن شخص لم يدفن بعد سنة من قتله وتقطيع جسده إرباً ولا تعلم عائلته حتى اليوم عن مكان أجزاء الجثة"، وأضاف: "كان الله في عونكم ورحم الله متوفاكم".

وقال حساب بعنوان "@qashouali": "معذور... لأنك مجبر"، ومثله قال حساب "Aziz": "للأسف ندري أنك مجبور ومغبون".

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وأيدهم حساب "Mohammed Olra": "عارفين أنه مو (ليس) كلامك.. الله يعينكم.. مجبور مغصوب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من صلاح خاشقجي بشأن ما تحدث به مغردون من شكوك حول تغريدته.

** إشادة بالملصق المؤيد

بينما أشاد حساب "حمدان الشهري" بالتغريدة، قائلا: "صلاح جمال خاشقجي يتحدث بلسان المواطن ويدافع عن الوطن ويصفع (..) من يتاجر بقضية والده".

وأضاف: "يقول لهم بالفم المليان، هو والدي وليس والدكم وهو مواطن سعودي في الأول والأخير، والقضاء السعودي هو من يبتّ في القضية، فأخرسوا ألسنتكم وانشغلوا بتوافهكم".

وقال الحساب الموثق لـ"مالك معيض" مؤيدا التغريدة: "إخلاصك نابع من طيب أصلك ومنبعك، وهذا ليس غريب على كل سعودي شريف.. كلماتك قطعت على كثير من أعداء الوطن فرصة إثارة الفتنة".

وأشاد حساب "ظافر الوادعي" بالتغريدة قائلا: "والله يا ابني إنك بهذا الموقف قد كسبت ود ومحبة واحترام أبناء وبنات وطنك وشرفاء الأمة، فبارك الله فيك وكثّر من أمثالك ورحم والديك".

وقال الحساب الموثق "محمد القصير": "بيّض الله وجهك، هذا ما نعرفه عنكم وعن أسرتكم من وطنية ووفاء وحب لوطننا ولقيادته".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينته بعد، دون العثور على جثته للآن أو إعلان نتائج محاكمات بحق قاتليه.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

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