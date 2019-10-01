أمانة عسير تواصل معالجة التشوه البصري وتؤهل الحدائق العامة

الخليج - واس تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري في أحياء مدينة أبها، من خلال إعادة تأهيل الحدائق العامة ورفع مخلفات البناء.

وأشارت الأمانة في تقرير إحصائي أصدرته اليوم، أنها أنهت خلال شهر محرم المنصرم إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق العامة إضافة إلى تأهيل مساحات مفتوحة تقدر بـنحو 896 م2 لتكون ملاعب مخصصة للأطفال بأحياء مدينة أبها.

وأوضح تقرير الأمانة أنه ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري تم خلال الشهر الماضي رفع أكثر من 125 ألف م2 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع في مدينة أبها ومعالجة نحو 734 حاوية نظافة. انشر الخبر :

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