هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان

الخليج - واس هطلت اليوم , أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت أجزاء من مدينة جيزان وضاحية الملك عبدالله , ومحافظات فرسان والريث، والدرب، وضمد , والعيدابي ، ومركزي الخلاوية والنجوع , والحقو , وشاطئ السميرات ، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها اللَّه سقيا خيرٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. انشر الخبر :

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