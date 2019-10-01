إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية في حسابات المستفيدين

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الخليج - واس
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في حسابات المستفيدين، وذلك لشهر صفر الجاري.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت أكثر من ملياري ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت أكثر من 1.4 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193 مليون ريال.
وأوضح المبارك أنه تم صرف 103 ملايين ريال لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 343 مليون ريال بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.
وأشار إلى إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للمستحقين الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، حيث بلغت قيمتها 37 مليون ريال.
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