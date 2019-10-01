انهيار جسر في تايوان ومخاوف من حصار صيادين

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الخليج - رويترز
قالت السلطات إن جسرا انهار فوق ميناء في شمال شرق تايوان اليوم الثلاثاء فأصيب عشرة أشخاص حيث تحطم عدد من قوارب الصيد كما يخشى أن يكون ستة من أفراد طواقمها محاصرين.
وسارع المئات من عمال الإنقاذ باستخدام رافعات وحفار ومعدات أخرى لرفع القوارب فيما مشط غواصون المياه بحثا عن المحاصرين.
وقال شيه آي-تشون سكرتير رئيس بلدية سواو من موقع الانهيار “انهار الجسر في حوالي الساعة 9:30 صباحا أثناء وجود صهريج نفط فوقه مما أدى لاشتعال النار به، نخشى أن يكون بعض الصيادين ما زالوا محاصرين في القوارب”.
وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن معظم المصابين العشرة أجانب ويخشى من حصار ستة من أفراد طواقم القوارب.
وقال مسؤولان إن انهيار الجسر، الذي يمر فوق ميناء صيد مزدحم، أدى لتحطم ثلاثة قوارب صيد وسيارتين إحداهما صهريج النفط لكن سبب الانهيار لم يتضح بعد.
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