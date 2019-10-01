شركة هواوي تطلق سلسلة هواتف ذكية جديدة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

هواتف

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتفها الذكية الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونخ في ألمانيا. وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أحدث ما توصلت إليه الشركة في عالم الهواتف الذكية النقالة، إضافةً لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم.



وترتقي هواوي من خلال هذه السلسلة الجديدة إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية وهندسة العتاد والبرمجيات.

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وقد استندت هواوي إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 32 عاماً في عالم التصميم والابتكار لمنتجات الاتصالات النقالة لتجعل الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 30 فريداً في تصميمه الخارجي، ومزاياه التي كشفت عنها الشركة في مدينة ميونخ أمس.

واستلهم تصميم السلسلة الجديدة لـ HUAWEI Mate 30 من البساطة لتجسد نموذجاً مثالياً للانسجام بين التصميم الأنيق والابتكارات التقنية، مثل شاشته أوليد هوريزن OLED HUAWEI Horizon Display، ومعالج كيرين 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) وهو أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلاً عن أنها مصنعة بتقنية تصنيع من رتبة 7 نانومتر+ مع الأشعة فوق البنفسجية، لتصل بذلك إلى مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الطاقة وقوة الأداء.

وزودت هواتف هواوي Mate 30 الجديدة بكاميرا رباعية، وكاميرا سينمائية تتضمن مستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيسيتين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة عالية، فضلاً عن تسجيل الفيديو بمستوى تقني عالي الأداء.

ويأتي الجهاز مع شاحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge ونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.