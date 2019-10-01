الإمارات تنتخب.. حضور واضح للمرأة في أول أيام التصويت المبكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ​انطلقت صباح الثلاثاء المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عند الساعة التاسعة (بعد انتخابات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج)، والتي تمثل مرحلة الانتخابات المبكرة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة.

​وأكد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات في تصريحات أدلى بها لـ ”الخليج 365” في مركز الانتخاب الرئيسي في أرض المعارض في أبوظبي أن «شاشات الاقتراع الـ ٤٠٠ والموزعة على ٩ مراكز في جميع أنحاء الدولة مزودة بنظام تشفير وحماية للأصوات سيستمر هذا التشفير حتى نهاية يوم الانتخاب الرئيسي المقرر يوم السبت المقبل ٥ أكتوبر بهدف حماية العملية الانتخابية من أي اختراقات».

وقال إن «لجنة الفرز حضرت إلى جميع المراكز الانتخابية وقامت بالتشفير الإلكتروني، وهذا يصب في نزاهة عملية الاقتراع وشفافيتها، مع التأكيد أن قاعدة البيانات خالية من أي أصوات في النظام قبل بدء عملية التصويت اليوم».

وشهد المركز الرئيسي في أبوظبي من الدقائق الأولى حضوراً لافتاً من الناخبين، حيث لوحظ طابور من المواطنين في الخمس دقائق الأولى من بدء التصويت.

وكان المرشح عن أبوظبي محمد معطوف الكتبي، أول الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عند الدقيقة الثانية بعد التاسعة من صباح اليوم وأعرب عن سعادته وسرعة إجراءات التصويت.

الظفرة

وفي الظفرة، التابعة لإمارة أبوظبي، كان الناخب مبارك محمد العامري من أوئل الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في مركز الانتخاب بمدينة زايد في منطقة الظفرة وأكد حرصه على الإدلاء بصوته حتى يؤدي دوره الوطني، ويسهم في وصول المرشح الأمثل لقاعة المجلس.

ودعا الناخبين إلى انتخاب من يرونه مناسباً لتمثيل المواطنين، والابتعاد عن التصويت وفقاً للصداقة أو صلة القرابة وإنما اختيار الأنسب.

الشارقة

وفي الشارقة، أدلت المرشحة عائشة بوسمنوه بصوتها في تمام التاسعة لتكون أول منتخبة في إمارة الشارقة، وقالت إنها تشعر بسعادة بالغة مطالبة من جميع الناخبين التوجه إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري.

وأدلى الوالد عيد محمد (٨٣ سنة) هو وزوجه شريفة سالم في الشارقة بصوتهما في وقت مبكر اليوم، وأكدا على وجوب الإقبال على الانتخابات وعدم تأخير الإدلاء بالصوت حتى آخر يوم، ودعيا إلى اختيار الأفضل لخدمة الوطن وليس لأجل أجندات قد تضر بالجميع.

دبي

وفي دبي، شهد التصويت المبكر في اليوم الأول في مركز دبي التجاري العالمي إقبالاً من الناخبين حيث شاركت في عملية التصويت جميع شرائح المجتمع من كبار المواطنين والشباب والعنصر النسائي فضلاً عن أصحاب الهمم الذين أعربوا عن حرصهم على المشاركة في هذا الحدث الوطني.

والتقت ”الخليج 365” مع عدد من الناخبين أمام صناديق الاقتراع، والذين أكدوا أن عملية التصويت كانت سلسة وخالية من التعقيدات ولم تستغرق أكثر من دقيقة للتصويت والانتهاء.

وأبدى سعيد الفلاسي أول المنتخبين في دبي ارتياحه لسير العملية الانتخابية، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية للانتخابات وأعرب عن فخره واعتزازه بالقيادة الرشيدة التي تسعى إلى تأمين جو ديمقراطي يرسم لوحة من التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع كافة.

وقالت مهرة عبدالرحيم فلكناز أول الناخبين في دبي إن مطلبها الأساسي من المرشح هو نقل صوتنا للمسؤولين بشكل دائم وأن يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية وأن يكون في خدمة أبناء إمارته.

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عجمان

وفي عجمان، انطلق الماراثون الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني في مركز التصويت المبكر بجامعة عجمان، وشهد إقبالاً وحضوراً متوسطاً من الناخبين من مختلف الفئات والأعمار، وسط مشاركة كثيفة من النساء.

وأوضح عبد الله سالم قنزول مدير مركز التصويت بجامعة عجمان أنه ينتظر أن يدلي ١٠١٦٥ ناخباً بأصواتهم في الانتخابات حسب عدد المسجلة أسماؤهم في كشوف الناخبين، لصالح ٢٤ مرشحاً داخل إمارة عجمان.

وحرصاً على المشاركة النسائية من كبار المواطنات عبرت فاطمة الشحي عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في العرس الانتخابي، وأنها أدلت بصوتها في أول يوم من أيام التصويت المبكر لتشجيع غيرها من النساء وأبناء المجتمع الإماراتي على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الأفضل.

الفجيرة

وفي الفجيرة، شهدت الإمارة إقبالاً كبيراً منذ الصباح وشهد مركز المعارض في الإمارة توافداً كبيراً منذ تمام التاسعة.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني بإمارة الفجيرة أن أكثر من ١٠ أشخاص أدلوا بأصواتهم عند التاسعة تماماً. مشيراً إلى أن الإقبال في النصف ساعة الأولى فاق التوقع ما يؤكد وعي الجميع وحرصهم على المشاركة الوطنية مشيراً إلى أن الإقبال شمل جميع الفئات العمرية وأن مشاركة النساء وأصحاب الهمم وكبار السن كانت كبيرة ولافتة.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة، اجتمعت القلوب على حب الإمارات، من مرشحين وناخبين، وإن تباينت الأصوات والاختيارات، في عرس وطني إماراتي جديد، وقدر عدد الناخبين خلال الدقائق الأولى لفتح باب التصويت بالمئات من المواطنين والمواطنات، ممن صوتوا وأدوا حقهم الانتخابي حتى الآن، ضمن أول أيام «التصويت المبكر».

وتوافد المواطنون في رأس الخيمة على المركز الانتخابي، في مشاهد لافتة، على شكل أسر وأزواج، فيما فرض أصحاب الهمم حضورهم الوطني الآسر، ولم يتغيب كبار السن عن المشهد.

وسجلت رأس الخيمة حضوراً مبكراً وكثيفاً للمواطنين منذ اللحظة الأولى لفتح باب الاقتراع، فيما اصطفت طوابير الناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم بسهولة ودون عناء، في ظل كثافة الإقبال، ووسط إجماع على مرونة تلك الإجراءات وسهولتها.

وحرصت شرطة رأس الخيمة والجهات الأمنية على دورها بإجراءات أمنية لافتة في المراكز الانتخابية، فيما ساهمت الجهات الحكومية المختصة بدورها في تنظيم العملية الانتخابية، للخروج بعمليات التصويت بأبهى حلة.

ووسط إقبال قدر بالمرتفع واللافت، كان أول من أدلى بصوته في رأس الخيمة، وفق رصد ”الخليج 365”، الزميلة «حصة سيف المزيود الشحي» ونظيرتها المرشحة «مهرة محمد جمعة بن صراي»، بمركز التصويت في رأس الخيمة، الذي يتخذ مركز المعارض «إكسبو» مقراً له.

أم القيوين

وفي إمارة أم القيوين، تصدرت مشاركة النساء المشهد الانتخابي في مركز التصويت المبكر بقاعة الاتحاد، فيما جاءت في المرتبة الثانية فئة كبار السن وأصحاب الهمم، وحرصت أعداد كبيرة من الشباب على التصويت منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

في تحد لكبار السن وللمرض، صمم سالم أحمد محمد الشحي من إمارة أم القيوين أن يكون من الأوائل حضوراً ليشارك في العرس الديمقراطي، مؤكداً أن الوطن غال لذلك لا بد من المشاركة في العملية الانتخابية وإنجاحها لأن أنظار العالم تتزايد لمشاهدة ذلك المسلسل الديمقراطي الواعد، مثمناً دور اللجنة الانتخابية والمتطوعين ورجال الشرطة والمرور في سلاسة الإجراءات وحسن التنظيم، وقال إنه منح صوته لأكثر المرشحين خدمة لقضايا المواطنين، خصوصاً، لكبار السن والمتقاعدين.