مع تزايد التوتر... الكويت تؤجل حسم موقفها تجاه قرار اتخذته السعودية والإمارات

وقال الجار الله إن الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي من التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف أن الكويت شاركت في اجتماعات المنامة وتامبا والمتعلقة في إطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي، مؤكدا مواصلة الكويت المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.

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وتابع أن بلاده لم تعلن رسميا الموقف من الانضمام من هذا التحالف "ولكن الممارسات العملية تؤكد أن الكويت ليست بعيدة عن هذا التحالف".

وأعلنت السعودية والإمارات الانضمام إلى هذا التحالف، في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر مع إيران.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في كسب دعم حلفائها لمبادرة تهدف لتشديد الرقابة على الممرات الحيوية لشحن النفط في الشرق الأوسط بسبب المخاوف من أن يزيد ذلك من التوتر مع إيران.

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واقترحت واشنطن، في التاسع من يوليو/تموز، تعزيز جهود حماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن حيث تحمل طهران ووكلاءها المسؤولية عن هجمات على ناقلات نفط. وتنفي إيران الاتهامات.

لكن مع تردد حلفاء واشنطن في الالتزام بتقديم أسلحة جديدة أو قوات قتالية قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لرويترز إن هدف الولايات المتحدة ليس إقامة تحالف عسكري بل إطلاق تحذير في المنطقة لردع الهجمات على الشحن التجاري.

وقال مصدران خليجيان ومصدر أمني بريطاني إنه بسبب المخاوف من المواجهة، من المرجح أن يقتصر أي تدخل من جانب حلفاء واشنطن على أفراد البحرية والعتاد الموجود بالفعل بالقرب من مضيق هرمز في الخليج ومضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وقال دبلوماسي غربي: "يريد الأمريكيون تشكيل تحالف من الراغبين‘ لمواجهة أي هجمات في المستقبل... لا أحد يريد أن يكون على هذا المسار التصادمي وضمن حملة أمريكية ضد إيران".

وبموجب اقتراح واشنطن، ستوفر الولايات المتحدة سفن التنسيق وتقود جهود المراقبة بينما يقوم الحلفاء بدوريات في المياه القريبة ويرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام دولهم.

وقالت إيران إنه يتعين على القوى الأجنبية ترك مسألة تأمين خطوط الشحن لطهران ودول أخرى في المنطقة.