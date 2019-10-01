رسالة من الملك السعودي وولي عهده إلى محمد بن زايد

ويعزي الملك سلمان ومحمد بن سلمان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في وفاة سهيل بن مبارك. وتوفي سهيل بن مبارك الكتبي شقيق فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات، والمولود في 1946، يوم الأحد الماضي. ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الفقيد.

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