إيران ترحب بمبادرة ولي العهد السعودي

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© AP Photo / Susan Walsh
وأضاف: "أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار"، متابعا: "بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية".
وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "ندعو لتشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف ما ستؤول إليه الأمور في حالة الحرب بين إيران والسعودية.
وقال ولي العهد محمد بن سلمان، في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، يوم الأحد الماضي، هجوم أرامكو لم يصب قلب صناعة الطاقة السعودية فقط، بل قلب صناعة الطاقة العالمية. لقد عطل 5.5% من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره".
كما أعرب ابن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.
وعما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض".
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