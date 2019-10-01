دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك وواتساب سيشاركان رسائل مستخدمينهم المشفرة مع الشرطة البريطانية

أفادت تقارير صحفية أن منصتي فيسبوك وواتساب الأمريكتين سُيشاركان الشرطة البريطانية رسائل مستخدمينهم المشفرة بمقتضى إتفاقية جديدة تم إبرامها بين الدولتين.

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وبحسب تقرير نشره موقع بلومبيرغ، فأن الاتفاقية من المنتظر أن يتم توقيعها بصورة رسمية الشهر المقبل؛ حيث ستُجبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة معلومات لدعم تحقيقات بشأن أفراد يواجهون اتهامات جنائية خطيرة، بينها الإرهاب والتحرش الجنسي بالأطفال.

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وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي بايتل، كانت قد حذرت عبر تصريحات سابقة لها، من خطة فيسبوك لتمكين المستخدمين من أن يبعثوا رسائل كاملة مشفرة، مشيرة إلى أن ذلك سيصب في صالح مجرمين.المزيد:

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