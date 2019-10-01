احتجاجات في لبنان على تردي الوضع الاقتصادي

دبي - بواسطة محمد فارس شهد جنوب لبنان والعاصمة بيروت مساء اليوم احتجاجات غاضبة على تردي الاوضاع الاقتصادية. وقام المحتجون بقطع اوتوستراد الجنوب قرب بلدة الغازية، بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردي الوضعين الاقتصادي والمالي، وقامت القوى الأمنية لاحقاً بفتح الاوتوستراد ، لكن المحتجين الغاضبين عاودوا تحركهم، وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية.

وفي شارع الحمرا في بيروت تجمع شبان مساء اليوم، وجابوا فيه سيراً على الأقدام، احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين في البلاد. وعملت القوى الامنية على مواكبة المحتجين وتأمين سيرهم.

وكانت الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي قد بدأت أمس الأحد في بيروت وقام عدد من المحتجين بقطع عدد من شوارع العاصمة، كما قطع محتجون عددا من الطرق في مناطق شرق وشمال وجنوب لبنان .

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، والدين العام إرتفع بنسبة 150% من إجمالي الناتج المحلي.