احتجاجات في لبنان على تردي الوضع الاقتصادي

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دبي - بواسطة محمد فارس شهد جنوب لبنان والعاصمة بيروت مساء اليوم احتجاجات غاضبة على تردي الاوضاع الاقتصادية. وقام المحتجون بقطع اوتوستراد الجنوب قرب بلدة الغازية، بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردي الوضعين الاقتصادي والمالي، وقامت القوى الأمنية لاحقاً بفتح الاوتوستراد ، لكن المحتجين الغاضبين عاودوا تحركهم، وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية.
وفي شارع الحمرا في بيروت تجمع شبان مساء اليوم، وجابوا فيه سيراً على الأقدام، احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين في البلاد. وعملت القوى الامنية على مواكبة المحتجين وتأمين سيرهم.
وكانت الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي قد بدأت أمس الأحد في بيروت وقام عدد من المحتجين بقطع عدد من شوارع العاصمة، كما قطع محتجون عددا من الطرق في مناطق شرق وشمال وجنوب لبنان .
يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، والدين العام إرتفع بنسبة 150% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان قد تم تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الليرة اللبنانية منذ عام 1999 عند 5ر1507 ليرة للدولار،بينما ارتفع منذ حوالي الشهر إذ وصل سعره في اليومين الماضيين عند الصرافين 1630 ليرة مقابل الدولار، ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين .
شاهد: لبنان.. موجة احتجاجات على وقع الأزمة المالية
مقدم من sky News Arabia
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لبنان.. موجة احتجاجات على وقع الأزمة المالية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.