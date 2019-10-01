شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يلتقى مسؤولًا أمميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، فى بيروت، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى لبنان فيليب لازارينى. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة محليًا وإقليميًا، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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