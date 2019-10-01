شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الطيران المدنى العربى تنظم دورات متخصصة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المنظمة العربية للطيران المدنى، دورة تدريبية حول قانون الجو، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجارى بالقاهرة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوى والطيران المدني بوجه عام بما يمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

كما تنظم المنظمة ورشة عمل أخرى حول المنظومة الآلية لإدارة تدفق الحركة الجوية، خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر بهدف تكريس تنفيذ مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية في المنطقة العربية بالإضافة إلى عرض التصور العملي بمختلف وظائفه الذي تم التوافق عليه خلال ورشة العمل الأولى بشهر مارس حول منظومة تدفق الحركة الجوية والمخطط تركيزها بمنطقة الشرق الأوسط.