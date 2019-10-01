شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى ساحل العاج يلتقى رئيس عام جمعية أهل السنة والجماعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير المملكة العربية السعودية، لدى ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعى، أمس، رئيس عام جمعية أهل السنة والجماعة، رئيس جامعة الفرقان الإسلامية فى العاصمة أبيدجان الدكتور فاديغا موسى، الذى أعرب عن استنكاره وتنديده للهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد وقوف جميع مسلمي ساحل العاج صفًا واحدًا مع المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات وقائية لسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
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