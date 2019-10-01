شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" الأردنية: انتظام الدراسة بأكثر من الف مدرسة وإجراءات بحق المعلمين غير الملتزمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم فى المملكة الأردنية،عن انتظام العملية التعليمية في 1014 مدرسة حكومية للذكور والاناث بشكل كلى وجزئى في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة، حتى الآن وهو رقم متزايد ويتم تحديثه باستمرار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت التربية، في بيان صادر عنها، عن انتظام 71758 طالبا وطالبة في صفوفهم، وشددت وزارة التربية والتعليم انها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم باعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.