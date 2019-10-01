شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطنى فى الإمارات بـ9 مراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 عبر 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة وتستمر ثلاثة أيام، بينما تنطلق عمليات التصويت فى اليوم الرئيسى للانتخابات يوم 5 أكتوبر الجارى.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تشهد الإمارات حدثا وطنيا يتطلب المشاركة بفاعلية وإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني لدعم مسيرة التنمية الشاملة واختيار المرشحين الأكفاء لتمثيل شعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل كفريق واحد للمساهمة في تفعيل مساهمة المواطنين في عمليات التطور التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وتمثل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي مسؤولية وطنية تقع على عاتق أعضاء الهيئات الانتخابية وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات.

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ويمكن للناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها أو أي إمارة أخرى مصطحبا معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكونها الوثيقة المعتمدة للتصويت.

ويتم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن طريق نظام الاقتراع الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة بدءا بإجراءات التعرف على شخصية الناخب قبل الإدلاء بصوته مرورا بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها.