المرصد السوري : مقتل 3 من قوات النظام في انفجار بريف حلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عميد.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن ذلك جاء جراء انفجار لغم أرضي على أحد محاور ريف حماة أمس الاثنين .

وحسب المرصد ، يسود الهدوء النسبي منطقة الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان منذ مساء يوم أمس الاثنين وحتى اللحظة، بالتزامن مع خرق قوات النظام لهذا الهدوء بين الحين والآخر عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية على محاور أبو الضهور ومزارع ام جلال بريف إدلب الشرقي.

ولفت المرصد إلى أن سماء محافظة إدلب شهدت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع فجر اليوم.

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على صعيد متصل ، أشار المرصد إلى استقدام القوات التركية لتعزيزات جديدة نحو الأراضي السورية، حيث دخل رتل عسكري فجر اليوم منطقة خربة الجوز غرب إدلب.

ووفق المرصد ، يتألف الرتل من عدة عربات مصفحة ومعدات عسكرية ولوجستية وجنود، اتجه برفقة آليات تابعة للفصائل الموالية لتركيا، نحو نقطة "المراقبة" في اشتبرق بريف إدلب الغربي.