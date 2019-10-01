شوكولاتة جديدة من "نفايات" ثمرة الكاكاو

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الثمرة

كتب متابعات_الخليج 365

كشف صانع الشوكولاتة السويسري باري كالبو أخيراً عن تركيبة جديدة تحتوي على أجزاء من ثمرة نبتة الكاكاو كانت الشركة ترميها في السابق، مستهدفة بذلك الأجيال الشابة.



وفي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المستهلكين تبحث عن أغذية تحتوي على الحبوب الكاملة وكمية أقل من السكر ومقدار أكبر من المغذيات ومواد غير مضرة بالبيئة، تحوّلت واحدة من أكبر شركات صناعة الشوكولاتة في العالم نحو هذا الاتجاه من خلال ابتكارها أنواعاً تعتمد على وصفة تستخدم ثمرة نبتة الكاكاو بنسبة 100% وليس بذورها فقط.

وذكرت المجموعة السويسرية، خلال حدث نظّمته لإطلاق منتجاتها الجديدة المصنوعة كلياً من هذه الثمرة حيث تذوق الحاضرون عينات منها، أنّ "الأجيال الجديدة ترغب في عيش حياة سعيدة وصحية، تريد أن تحصل على أطعمة ومشروبات لذيذة ومغذية وفي الوقت نفسه مراعية للكوكب ولسكانه".

وهذه المنتجات الجديدة مليئة بالمغذيات؛ إذ لم يهدر أي جزء من ثمرة الكاكاو لصنع الشوكولاتة التي كانت تنتج باستخدام البذور حصرياً.

ووفقاً للشركة، فإنَّ 70% من ثمرة الكاكاو يتم التخلّص منها عادة، وترمى في حاويات النفايات أثناء صنع الشوكولاتة.

ومنتجات "كاكاو فروت إكسبيريانسز" مصنوعة من ثمرة الكاكاو بكاملها، من البذور إلى القشور إضافة إلى لبها وعصيرها.

Advertisements

وأضافت الشركة: "نتجت عن ذلك مجموعة من المكونات عالية الجودة التي يمكن استخدامها في المشروبات والحلويات المجمدة والمخبوزات والمعجنات والوجبات الخفيفة وصولا إلى الشوكولاتة".

وأشارت إلى أنها منتجات مراعية لكوكب الأرض وسكانه، إذ يتم استخدام ثمرة الكاكاو بكاملها.

وقال المحلل لدى الشركة مارتن دييز: "السوق الفرنسي يحب الشوكولاتة ذات الطابع المميز، الغنية بالكاكاو والمنكّهة بشكل خفيف بطعم الفاكهة".

وهو يعتقد أن هذا الصنف الجديد من المرجح أن يجذب الأمريكيين أيضاً لأنهم "يحبون المنتجات الغنية بالبروتينات والمواد المغذية".

وسيتوافر نوعان من "هول فروت تشوكليت"؛ الأول أطلق عليه "بولد" مصنوع 100% من ثمرة الكاكاو والآخر "فيلفيتي" يتضمن الحليب.

ومن المقرر أن تصبح الشوكولاتة المصنوعة من ثمرة الكاكاو بنسبة 100% متوافرة للطهاة والحلوانيين في مطلع العام المقبل.

وفقدت الشوكولاتة بعضاً من جاذبيتها في الأسواق المتطورة؛ إذ تواجه منافسة كبيرة من الأطعمة التي تعد صحية أكثر، كما أن سعر الكاكاو المرتفع يشكّل عائقاً أمام الأرباح.