بيروت تحارب سرطان البروستاتا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

خلايا

كتب متابعات_الخليج 365

تجمع لبنانيون، الأحد، للمشاركة في حدث ومناسبة عالمية تهدف إلى زيادة التوعية بصحة الرجال، وجمع الأموال لمكافحة مرض سرطان البروستاتا.



واشترك في الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة حوالي 75 راكباً، يرتدون أزياء أنيقة لكنها تنتمي إلى موضة قديمة، طافوا على دراجاتهم النارية في شوارع وطرقات العاصمة بيروت.

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وقال المنظمون المحليون إن هذه الرحلة تأتي في إطار فعالية أكبر تُنظم مرة واحدة كل عام في أكثر من 100 دولة.

وبدأت هذه الفعالية في الأصل عام 2012، لتغيير النظرة العالمية لسائقي الدراجات النارية، قبل أن تنضم إليها مؤسسة "موفمبر" المهتمة بالتوعية بمشاكل الرجال الجسدية والنفسية، وخاصة سرطان البروستاتا.

وتجمع المناسبة حالياً أموالاً من أجل الأبحاث في الصحة العقلية للرجال وسرطان البروستاتا.

وجمع لبنان أكثر من 4000 دولار لهذه الفعالية العالمية، وهو ما قاله المنظم المحلي كمال هاشم بأنه رقم جيد بالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية الحالية في البلاد، كما أبدت راكبات دراجات، مثل إميليا تشارلز، التضامن مع أقرانهن الذكور.