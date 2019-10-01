برمجيات خبيثة تستغل حاسوبك لتنفيذ هجمات إلكترونية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

حاسوب

كتب متابعات_الخليج 365

حذر الباحثون في شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" من حزمة برمجيات خبيثة جديدة بوسعها استخدام حواسيب الآخرين في تنفيذ هجمات إلكترونية على المؤسسات.



وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز ناو نيوز"، فإن البرمجيات التي أصابت بالفعل الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، تم تدشينها تحت اسم Nodersok.

وأوضحت مايكروسوفت: "بعد إصابة الكمبيوتر الشخصي يمكن للبرنامج الخبيث تحويله إلى وكيل لشن هجمات إلكترونية أخرى".

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وقال فريق أبحاث الحماية من التهديدات المتقدمة التابع لـ"مايكروسوفت ديفندر": "غالبية الأهداف حتى الآن هم من المستهلكين العاديين، لكن تم رصد نحو 3% من الهجمات الموجهة لمؤسسات في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والرعاية الصحية والتمويل والتجزئة".

وتابع: "تلك البرمجيات مثيرة للاهتمام بشكل خاص ليس فقط لأنها توظف تقنيات متقدّمة خادعة، ولكن أيضًا لأنها تعتمد على بنية تحتية مراوغة يمكنها التملص من أدوات التتبع والرقابة".

وأوضحت أن الهجوم يبدأ عند قيام المستخدم بتنزيل وتشغيل ملف (HTA) من تطبيق HTML باسمPlayer1566444384.hta .