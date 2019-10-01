مايكروسوفت تقدم أحدث تقنياتها

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
مايكروسوفت
تشارك شركة مايكروسوفت الأمريكية في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2019" التاسع والثلاثين في دبي الشهر الجاري تحت شعار "الثقة والابتكار والتأثير".
ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويقدم عملاق التكنولوجيا الأمريكي مجموعة من أحدث التقنيات والابتكارات المتوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة؛ بهدف تمكين مؤسسات المنطقة من تحقيق أقصى طاقاتها ومساعدتها على بلوغ أهدافها المستقبلية.
وستقدم مايكروسوفت خلال أسبوع جيتكس 2019 مجموعة من العروض التفاعلية المخصصة لإكساب العملاء والزوار تجارب وخبرات مباشرة تدور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.
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