حكم لصالح "أملاك" في دعوى تحكيمية بـ 780 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة «أملاك للتمويل» إن حكماً صدر لصالحها بقيمة 780 مليون درهم في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ العام 2013. وفقاً لبيان الشركة لسوق دبي المالي، تضمن الحكم كذلك دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية. وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر، وفق البيان، الذيب أوضح أنه لن يكون هناك تأثير للحكم على البيانات المالية للشركة في العام 2019، مشيرة إلى أن الأمر يعتمد على سرعة الإجراءات من أجل انفاذ الحكم.