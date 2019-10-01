شكرا لقرائتكم خبر عن حكم لصالح "أملاك" في دعوى تحكيمية بـ 780 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قالت شركة «أملاك للتمويل» إن حكماً صدر لصالحها بقيمة 780 مليون درهم في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ العام 2013. وفقاً لبيان الشركة لسوق دبي المالي، تضمن الحكم كذلك دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية. وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر، وفق البيان، الذيب أوضح أنه لن يكون هناك تأثير للحكم على البيانات المالية للشركة في العام 2019، مشيرة إلى أن الأمر يعتمد على سرعة الإجراءات من أجل انفاذ الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم لصالح "أملاك" في دعوى تحكيمية بـ 780 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.