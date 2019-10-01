شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
انطلقت بمركز أبوظبي للمعارض، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط 2019، والذي يجمع أكثر من 70 مشاركاً من آسيا و أوروبا و أمريكا وممثلين عن العلامات التجارية العالمية للمتاحف والمعارض الفنية.
يهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام إلى جمع الجهات الفاعلة العالمية الرائدة في صناعة المتاحف، فيما يسعى المعرض المخصص لعلم الآثار والفنون والثقافة وتنظمه شركة إكسبو الهولندية ليصبح نقطة التقاء لتلك الجهات.
يشارك عدد من روّاد المتاحف العالمية ومنسقي المتاحف والمهندسين ومؤرخي الفن والعاملين في حماية التراث والمُختصّين في مجال الثقافة والفن في الفعاليات والجلسات الحوارية الجانبية.
خلال جولتنا في المعرض التقينا راشد محمد التميمي، رئيس مجلس إدارة متحف العين للسيارات التراثية والكلاسيكية، والذي كشف عن المشاركة بمجموعة مقتنيات تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي، ومجسمات وسيارات تراثية وكلاسيكية.
أكد فلافيو باشيا من شركة «زيكو إيطاليا»، المختصة بالبحوث في المتاحف، أن لديهم اهتمامات كبيرة بالديناصوارات، مشيراً إلى أن أحد النماذج المشاركة في الفعالية تم العثور عليها في المغرب.
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