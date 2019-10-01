شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام الشباب في «الشارقة السينمائي».. قراءات للواقع والنفوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين واقع يروى، وآخر يعاش، وبين أحاديث مخفية بين السطور، وأخرى تقصّ حكاية الأبطال بصوتٍ عالٍ، ينقل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب إبداعات سينمائية لمجموعة من المخرجين الشباب من مختلف دول العالم، من خلال 59 فيلماً.

معظم هذه الأفلام يعرض لأول مرة على مستوى الإمارات والخليج والشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال دورة المهرجان السابعة التي تنطلق في 13 الجاري.

غالبية الأفلام التي تعرض في المهرجان حائزة جوائز عالمية لما تطرحه من مواضيع جديدة ولتميزها في مقارباتها الإبداعية. وينتمي الشباب الذين أخرجوا وأنتجوا هذه الأفلام إلى مدارس فنية متنوعة ولديهم تخصصات ومهارات خاصة في الرسم والتصميم والإخراج الرقمي.

الحياة محطات. من منّا تساءل هل هو في المحطة الصحيحة؟ وكيف عندما كنّا صغاراً كان كلّ شيء يبدو أكبر وأكثر اكتظاظاً ورهبة؟ وما الذي ذهب بنا إلى البعيد؟ هذه التساؤلات وغيرها يطرحها فيلم «المحطة» لمخرجته البريطانية جوسلين وات، على امتداد أربع دقائق مكثّفة في السرد والحبكة والإبداع السينمائي. يروي الفيلم حكاية الجدّة التي بقيت تنتظر حفيدها في المحطة في سباق مع الزمن لنهاية دراماتيكية يتعرف إليها جمهور المهرجان.

جوسلين وات، هي المخرجة والمنتجة والمحررة ومصممة الصوت والموسيقى لفيلم «المحطة». وهي رسامة ومصممة رسوم متحركة تعيش في هونج كونج، وحاصلة على شهادة بكالوريوس في الرسوم المتحركة بمرتبة الشرف من الدرجة الأولى.

ويتضمن فيلم «نادي الملطّخين»، الذي شاركت في صناعته مجموعة من الشبان المحترفين في الإخراج الرقمي من جامعة فالنسيان بفرنسا، فكرة استثنائية ومعالجة مدهشة. ويتمحور الفيلم حول الفني «فين» الذي يفرح عندما يكتشف أن فتية مثله لديهم ندب ويبدون رائعين لأنهم يشعرونه بالألفة وبالانتماء، لكن سرعان ما يكتشف أن لديهم لطخات وندباً خفية مختلفة تماماً عما لديه.

ويضيء فيلم «تقفّي أثر عدي»، لمخرجته الألمانية استير نيماير، على مجموعة من التشابكات المصيرية في ظل الصراعات حول العالم التي أثّرت في الإنسان، وخلّفت ضحاياها من الأبرياء، استمراراً لضريبة الحرب التي يدفعها الناس الذين لا شأن لهم بها، لكن يوجد جانب معتم من هذه القضايا، فهناك من ينخرط بشكل أعمى، ويزحف نحو الموت باحثاً عن سراب الإجابة. الفيلم، الذي شاركت في تمويله هيئة الإذاعة الألمانية، يروي قصة الشاب الألماني «عدي» ذي الثلاثين عاماً، الذي ترك بيته وغادر فجأة إلى سوريا للقتال. وعمدت نيماير من خلال حبكة الفيلم إلى التركيز على الدوافع التي أدت به ليختبر هذه الحياة. وفي فيلم «فويس نوت»، لم يلقِ «حسين» بالاً للموت الذي يزحف إليه من ثقب الباب، وهو يتابعه من نافذة المشفى التي يعالج به من مرضه العضال، فهو يتعامل مع وجوده في غرفته كأنه في منزله، ويهرب من هذا الواقع من خلال تسجيل الأفكار التي تمر في باله على شريط تسجيل صغير، إلى أن يأتي إلى غرفته «خالد» الشاب الغاضب، فما الذي يدور بينهما؟ وماذا أرادت

وبالغ المخرج التشيكي مارتن اسماتانا، في مقاربة الوصف العاطفي القائم على أسئلة مثل: كيف تبني ذكرياتك مشهداً تلو الآخر؟ كيف تعود في المساء إلى منزل جدك وتحسب خطواتك وأنت صغير تلهو كالريح ؟ ما الذي يدفع الإنسان إلى تأمل ضعف الآخر ووهنه؟ من خلال فيلمه «الطائرة الورقية».

في 13 دقيقة يروي الفيلم حكاية طفل متعلق بجده، وأصابه حزن لما حلّ بالعجوز من وهن وضعف، فكيف تعامل مع ذكرياته وحزنه؟

الفيلم حائز جائزة أفضل فيلم للأطفال في مهرجان تريك فيلم الدولي في شتوتجارت، ومخرجه الشاب السلوفاكي مارتن سمانتا نال شهادة الماجستير في الرسوم المتحركة. وكان فيلمه الأول «روسو بابافيرو» جال على أكثر من 200 مهرجان وحصد 15 جائزة دولية. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين واقع يروى، وآخر يعاش، وبين أحاديث مخفية بين السطور، وأخرى تقصّ حكاية الأبطال بصوتٍ عالٍ، ينقل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب إبداعات سينمائية لمجموعة من المخرجين الشباب من مختلف دول العالم، من خلال 59 فيلماً.معظم هذه الأفلام يعرض لأول مرة على مستوى الإمارات والخليج والشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال دورة المهرجان السابعة التي تنطلق في 13 الجاري.غالبية الأفلام التي تعرض في المهرجان حائزة جوائز عالمية لما تطرحه من مواضيع جديدة ولتميزها في مقارباتها الإبداعية. وينتمي الشباب الذين أخرجوا وأنتجوا هذه الأفلام إلى مدارس فنية متنوعة ولديهم تخصصات ومهارات خاصة في الرسم والتصميم والإخراج الرقمي.الحياة محطات. من منّا تساءل هل هو في المحطة الصحيحة؟ وكيف عندما كنّا صغاراً كان كلّ شيء يبدو أكبر وأكثر اكتظاظاً ورهبة؟ وما الذي ذهب بنا إلى البعيد؟ هذه التساؤلات وغيرها يطرحها فيلم «المحطة» لمخرجته البريطانية جوسلين وات، على امتداد أربع دقائق مكثّفة في السرد والحبكة والإبداع السينمائي. يروي الفيلم حكاية الجدّة التي بقيت تنتظر حفيدها في المحطة في سباق مع الزمن لنهاية دراماتيكية يتعرف إليها جمهور المهرجان.جوسلين وات، هي المخرجة والمنتجة والمحررة ومصممة الصوت والموسيقى لفيلم «المحطة». وهي رسامة ومصممة رسوم متحركة تعيش في هونج كونج، وحاصلة على شهادة بكالوريوس في الرسوم المتحركة بمرتبة الشرف من الدرجة الأولى.ويتضمن فيلم «نادي الملطّخين»، الذي شاركت في صناعته مجموعة من الشبان المحترفين في الإخراج الرقمي من جامعة فالنسيان بفرنسا، فكرة استثنائية ومعالجة مدهشة. ويتمحور الفيلم حول الفني «فين» الذي يفرح عندما يكتشف أن فتية مثله لديهم ندب ويبدون رائعين لأنهم يشعرونه بالألفة وبالانتماء، لكن سرعان ما يكتشف أن لديهم لطخات وندباً خفية مختلفة تماماً عما لديه.ويضيء فيلم «تقفّي أثر عدي»، لمخرجته الألمانية استير نيماير، على مجموعة من التشابكات المصيرية في ظل الصراعات حول العالم التي أثّرت في الإنسان، وخلّفت ضحاياها من الأبرياء، استمراراً لضريبة الحرب التي يدفعها الناس الذين لا شأن لهم بها، لكن يوجد جانب معتم من هذه القضايا، فهناك من ينخرط بشكل أعمى، ويزحف نحو الموت باحثاً عن سراب الإجابة. الفيلم، الذي شاركت في تمويله هيئة الإذاعة الألمانية، يروي قصة الشاب الألماني «عدي» ذي الثلاثين عاماً، الذي ترك بيته وغادر فجأة إلى سوريا للقتال. وعمدت نيماير من خلال حبكة الفيلم إلى التركيز على الدوافع التي أدت به ليختبر هذه الحياة. وفي فيلم «فويس نوت»، لم يلقِ «حسين» بالاً للموت الذي يزحف إليه من ثقب الباب، وهو يتابعه من نافذة المشفى التي يعالج به من مرضه العضال، فهو يتعامل مع وجوده في غرفته كأنه في منزله، ويهرب من هذا الواقع من خلال تسجيل الأفكار التي تمر في باله على شريط تسجيل صغير، إلى أن يأتي إلى غرفته «خالد» الشاب الغاضب، فما الذي يدور بينهما؟ وماذا أرادت السعودية لولوة عبد الواحد على امتداد 16 دقيقة أن توصل لنا؟وبالغ المخرج التشيكي مارتن اسماتانا، في مقاربة الوصف العاطفي القائم على أسئلة مثل: كيف تبني ذكرياتك مشهداً تلو الآخر؟ كيف تعود في المساء إلى منزل جدك وتحسب خطواتك وأنت صغير تلهو كالريح ؟ ما الذي يدفع الإنسان إلى تأمل ضعف الآخر ووهنه؟ من خلال فيلمه «الطائرة الورقية».في 13 دقيقة يروي الفيلم حكاية طفل متعلق بجده، وأصابه حزن لما حلّ بالعجوز من وهن وضعف، فكيف تعامل مع ذكرياته وحزنه؟الفيلم حائز جائزة أفضل فيلم للأطفال في مهرجان تريك فيلم الدولي في شتوتجارت، ومخرجه الشاب السلوفاكي مارتن سمانتا نال شهادة الماجستير في الرسوم المتحركة. وكان فيلمه الأول «روسو بابافيرو» جال على أكثر من 200 مهرجان وحصد 15 جائزة دولية. بعد الكارثة رجل آلي يرسم لوحة، ونبات يسير بهدوء، وكائنات تنقرض رويداً رويداً، توليفة تشبه أعمال سلفادور دالي، وسريالية مشهدية عميقة يرويها مجموعة مخرجين فرنسيين في فيلم «الفيلة سيكونون سعداء»، ليقدموا لنا ثلاث لمحات عن الحياة في عالم ما بعد الكارثة، فنرى حشرات عملاقة تعيش بطرق بغيضة كالبشر على نحو غريب، وأرض مخيفة لا نعرف إلى أي كوكب تنتمي.

شارك في إنتاج الفيلم القصير، ومدته 7 دقائق، ستة مخرجين شباب من فرنسا وجميعهم من الحاصلين على درجة الماجستير في الإخراج الرقمي من جامعة فالنسيان الفرنسية.

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