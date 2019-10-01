المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في مطار صنعاء وكالة سبوتنيك بأن "غريفيث وصل صنعاء بصحبة الوفد المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء".

فيما قال مصدر سياسي يمني لوكالة "سبوتنيك" إن غريفيث "سيبحث خلال لقائه قيادة جماعة أنصار الله الحوثيين ردها بشأن مقترح أممي معدل حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة غرب اليمن".

وأضاف المصدر السياسي "المبعوث الأممي سيناقش في الزيارة الدفع بجهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وتحركاته لاستئناف المفاوضات".

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في غضون ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله أمس الإثنين الإفراج عن نحو 350 أسيرا، بينهم 3 سعوديين.

هذا ورحب غريفيث أمس بمبادرة الحوثيين، قائلا في بيان "أدعو الطرفين إلى الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية ستوكهولم."

وكان الحوثيون والحكومة اليمنية توصلوا لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى أواخر العام الماضي في إطار محادثات السويد لحل الأزمة اليمنية، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لأشهر، بالإضافة إلى تعثر الاتفاقات الأخرى المتعلقة بإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها، واتفاق وقف إطلاق النار في محافظة تعز التي تعيش أوضاعا إنسانية متدهورة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.